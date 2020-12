Maia elogia ministros do STF que dispensaram férias e diz que Congresso deveria fazer o mesmo

"O Congresso deveria trabalhar no mês de janeiro e organizar uma pauta com o governo. A situação do país exige um esforço maior de todos nós", escreveu o presidente da Câmara edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), elogiou pelo Twitter neste domingo (20) a decisão de quatro ministros do STF de continuar despachando durante o recesso de fim de ano do tribunal.

Para ele, o Congresso Nacional deveria adotar a mesma prática. "Parabéns aos ministros do STF pela decisão. Continuo defendendo que o Congresso deveria trabalhar no mês de janeiro e organizar uma pauta com o governo. A pandemia e a situação econômica do país exige um esforço maior de todos nós".

A atitude dos magistrados foi vista, na verdade, como uma saída para evitar que o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, interfira em processos que não estão sob sua relatoria durante as férias.

O conhecimento liberta. Saiba mais