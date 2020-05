Maia pede que STF rejeite ação que o obriga a analisar impeachment de Bolsonaro

Na manifestação enviada ao decano do STF, ministro Celso de Mello, Rodrigo Maia defende que impeachment é uma ‘solução extrema’ edit

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu nesta terça-feira, 12, ao ministro Celso de Mello que rejeite uma ação que cobra dele a análise imediata do impeachment de Jair Bolsonaro.

Na manifestação enviada ao decano do STF, Rodrigo Maia defende que impeachment é uma ‘solução extrema’ e não há nenhuma norma legal, ou do regimento da Câmara, que fixe um prazo para que os pedidos de afastamento do presidente da República sejam analisados pelos parlamentares.

“O impeachment é uma solução extrema: o primeiro juiz das autoridades eleitas numa democracia deve ser sempre o voto popular. A Presidência da Câmara dos Deputados, ao despachar as denúncias contra o chefe do Poder Executivo, deve sopesar cuidadosamente os aspectos jurídicos e político-institucionais envolvidos. O tempo dessa decisão, contudo, pela própria natureza dela, não é objeto de qualquer norma legal ou regimental”, frisou Maia.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.