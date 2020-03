Maia: ‘prometi não falar mal do ministro da Educação, senão ele não cai’

O comentário do parlamentar acirra a tensão entre ele e o ministro de Jair Bolsonaro. Em fevereiro, Maia acusou Weintraub de “brincar” com o futuro das crianças edit

247 - Em evento sobre educação nesta segunda-feira, 9, em Brasília, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que “ao aceitar o convite [para o evento], prometi não falar mal do ministro da Educação, senão ele não cai”, causando risos na plateia.

O deputado e o ministro, recentemente, têm entrado em conflito. Em fevereiro, Maia acusou Weintraub de “brincar” com o futuro das crianças. Na época, “fiz apenas uma crítica [a Weintraub], pois fui perguntado. Minha opinião pessoal não interfere na minha relação com o governo”.

O parlamentar foi ao evento desta segunda-feira, 9, para falar principalmente Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) que deve ser votado nos próximos dias.