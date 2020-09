Maia testa positivo para Covid-19

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, testou positivo para Covid-19, segundo o G1. Ele teria sentido a temperatura do corpo mais alta nos últimos dias.

O portal informa que, na terça-feira, 15, ele teve uma leve indisposição e que o teste e o resultado positivo saíram nesta quarta-feira, 16.

O parlamentar esteve presencialmente na posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, no dia 10 de setembro.

