Mandetta diz achar que não vai se encontrar com Bolsonaro

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que acha que não vai se reunir com Jair Bolsonaro, enquanto deixava o Ministério da Saúde edit

247 - O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que acha que não vai se reunir com Jair Bolsonaro. A declaração foi realizada na tarde desta segunda-feira, 13, enquanto deixava o Ministério da Saúde, informa a CNN.

A tensão entre Bolsonaro e o ministro aumentou após Mandetta ir ao Fantástico (Globo) denunciar a política e as ações do presidente contra o isolamento social. O médico também defendeu “fala única” do governo sobre a pandemia. Caso contrário, disse, "isso leva para o brasileiro uma dubiedade, ele não sabe se ele escuta o ministro da saúde ou se escuta o presidente da República".



