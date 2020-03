Mandetta pede R$ 5 bilhões ao Congresso para combater o novo coronavírus

Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), ministro da Saúde, negocia com o Congresso a liberação de R$ 5,1 bilhões para combater o novo coronavírus, que já atingiu 69 pessoas no Brasil edit

247 - O Parlamento brasileiro discute neste momento as regras para a liberação de algumas emendas, que ficarão sob controle do relator do orçamento, deputado Domingos Neto (PSD-CE).

A reportagem do jornal O Globo destaca a fala do ministro da Saúde: "você coloca recursos no orçamento da saúde, mas condiciona isso à aprovação do relator (do orçamento). Foram colocados R$ 5,1 bilhões para que o relator organizasse onde iria gastar. Isso faz parte da lógica política. O que nós estamos falando é: uma vez que não sabíamos do coronavírus quando foi feito o orçamento, em vez de liberar o recurso, que é para custeio, pela ótica política, vamos liberar pela ótica científica. Podemos mandar um recurso por igual para todos se prepararem melhor e alocar nos estados que mais precisam."

Que acrescenta: "o que eu estou solicitando é: deixem esse dinheiro para que nós possamos usá-lo em todo o território nacional para essa situação do novo coronavírus de acordo com a necessidade."