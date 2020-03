Mandetta rejeita isolamento vertical e pode ser demitido

Ministro da Saúde rejeitou a proposta de Jair Bolsonaro de isolar apenas as pessoas idosas e com doenças respiratórias edit

247 – O ministro Luiz Henrique Mandetta disse a aliados que vai manter seu posicionamento no sentido de recomendar que se mantenha o isolamento social generalizado, e não, “vertical”, ou seja, só de idosos e pessoas com doenças preexistentes, como defendeu Jair Bolsonaro, segundo informa o site BR Político.

De acordo com esses interlocutores, se Bolsonaro exigir que o Ministério da Saúde reveja seu posicionamento, ele pode até mesmo deixar o cargo. Mas, por ora, a disposição do ministro é permanecer no posto, aponta ainda a reportagem.

Nesta manhã, Jair Bolsonaro disse que pretende acabar com o isolamento total, recomendado pela Organização Mundial de Sáude.