Manifestantes fazem ato de apoio a Lula em Brasília (vídeos)

247 - Eleitores do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fizeram nesta sexta-feira (9) uma manifestação de apoio ao ex-presidente, no Shopping Conjunto Nacional de Brasília (DF). "Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula", gritaram os manifestantes.

Na pesquisa Datafolha, divulgada no dia 1 de setembro, Lula ficou mais de dez pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro (PL), segundo colocado. O petista venceu o candidato à reeleição com uma diferença de 15 pontos percentuais no segundo turno.

Nesta sexta (9), Lula participou de um ato no estado do Rio de Janeiro e criticou a violência política, ao comentar o assassinato de Benedito Cardoso dos Santos por um bolsonarista em Mato Grosso.

Praça de alimentação do Shopping Conjunto Nacional, em Brasília, teve coro por Lula nesta tarde pic.twitter.com/9PlXbnWoMZ — Brasil 247 (@brasil247) September 9, 2022

