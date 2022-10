Marcia Tiburi cobra ação da Justiça contra a "psicopata" Damares

'Damares Alves utiliza as crianças como objeto sexual do seu gozo verbal', disse a filósofa edit

247 - A filósofa Marcia Tiburi afirmou nesta segunda-feira (10) que o Judiciário deve punir a senadora eleita pelo Distrito Federal este ano, Damares Alves (Republicanos), após a ex-ministra dos Direitos Humanos denunciar um suposto esquema de exploração e tráfico de crianças no Pará, mas nada fez para impedir os abusos contra os menores.

"A senadora faz discurso pedófilo, ou seja, ela utiliza as crianças como objeto sexual do seu gozo verbal. Ela faz isso em frente às crianças para causar efeito sobre elas. Alguém tem que agir contra essa psicopata e abusadora infantil", escreveu Marcia no Twitter.

O Ministério Público Federal (MPF) pediu ao Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) mais informações sobre a denúncia feita por Damares.

