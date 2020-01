Marcola passa por exames médicos em Brasília sob forte esquema de segurança

Há poucos dias, 75 presos, a maioria membros do PCC, fugiram de uma prisão no Paraguai. Marcola foi condenado a mais de 300 anos de prisão edit

247 - O chefe do PCC (Primeiro Comando da Capital), Marco Camacho, o Marcola, passou por exames médicos em um hospital em Brasília nesta terça-feira (21).

O deslocamento da prisão ao Hospital de Base foi realizado sob forte esquema de segurança, com agentes da Polícia Federal, Depen (Departamento Penitenciário Nacional) e Força Nacional.

"A Penitenciária Federal de Brasília em parceria com a Força Nacional de Segurança e Polícia Federal realizou hoje uma escolta de preso para exames de rotina. Horário, período de férias escolares e deslocamento aéreo foram escolhidos para causar o menor constrangimento possível para a população. Não houve congestionamentos e alterações significativas na rotina da região", disse o Depen em nota.

Há dois dias, 75 presos, maioria membro do PCC, fugiram de um presídio no Paraguai, na cidade de Pedro Juan Caballero, próxima à capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande.