Marcos Pontes anuncia que está com Covid-19

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, revelou estar infectado com a Covid-19 na quarta-feira (29), após sentir sintomas de gripe e realizar exame na terça-feira (28) edit

Sputnik - Na quarta-feira (29), o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, informou que testou positivo para COVID-19.

Ele havia revelado estar com a doença, provocada pelo vírus SARS-CoV-2, na quarta-feira (29), após a transmissão ao vivo realizada com o senador Roberto Rocha (PSDB-MA), segundo o portal G1.

Após a contração do vírus, Pontes afirmou sentir sintomas de gripe, e realizou o exame na terça-feira (28), recebendo o resultado na quarta-feira (29).

"A gente vai tratar e vai dar tudo certo [...] Vou até entrar nos testes da notazoxanida, agora eu posso", afirmou o ministro.

Além de Pontes, os ministros Onyx Lorenzoni, do Ministério da Cidadania, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e Bento Albuquerque, de Minas e Energia, também foram diagnosticados com a doença.

Todos podem ter sido infectados na comitiva de Bolsonaro em uma viagem aos EUA, que resultou em mais de 20 pessoas contaminadas, incluindo o secretário de comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, segundo o jornal Estadão.

O presidente Jair Bolsonaro também foi infectado, anunciando ter testado positivo no último dia 7, permanecendo na residência oficial do Palácio da Alvorada por quase três semanas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.