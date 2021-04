Marina Silva é vacina contra a Covid-19

A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no sábado, 24, no Distrito Federal edit

247 - A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no sábado, 24, no Distrito Federal. Ela tem 63 anos, portanto, é de faixa etária contemplada pela campanha de imunização da capital do país.

Viva o SUS! Continuamos na luta de manter uma sistema público de saúde de qualidade para todos.



Fé em Deus

Viva a ciência

Viva o SUS

Viva a vida#vivaoSUS #ᴠᴀᴄɪɴᴀᴘᴀʀᴀᴛᴏᴅᴏs #vacinajá pic.twitter.com/NbaqxFFfXX — Marina Silva (@MarinaSilva) April 24, 2021

