MBL entra com ação para suspender nomeação de Rolando para direção da Polícia Federal

247 - O coordenador nacional do golpista Movimento Brasil Livre (MBL), Rubens Alberto Gatti Nunes, entrou com ação popular junto à 8ª Vara Federal Cível do Distrito Federal pedindo a suspensão imediata da nomeação do delegado Rolando Alexandre de Souza para a direção-geral da Polícia Federal (PF).

Rolando Alexandre é visto como braço direito de Alexandre Ramagem, impedido de tomar posse no cargo pelo STF por suas conexões com a família Bolsonaro, e no dia em que tomou posse mexeu na chefia da PF no Rio de Janeiro, onde há interesses de Jair Bolsonaro para impedir investigações contra seus familiares e aliados políticos.

O argumento alegado pelo MBL é o de que Bolsonaro escolheu “terceiro alinhado a seus interesses escusos, como ficou evidenciado em seu ato [mudança da chefia da PF no Rio] após empossado”. Além disso, o coordenador do movimento diz que a escolha por Rolando é uma “patente burla” à decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes, que barrou a nomeação de Ramagem à chefia da PF. Eles consideram Rolando como aliado de Ramagem.

