MBL vai ao Conselho de Ética contra o senador bolsonarista Marcos do Val

247 - O senador Marcos do Val (Podemos-ES) virou alvo de uma representação ao Conselho de Ética do Senado. O parlamentar divulgou um suposto áudio fake contra Nicolás Maduro sobre o que seria uma “reunião secreta” do venezuelano, que, no último final de semana, foi sequestrado pelos Estados Unidos e, mesmo sem provas, é acusado pelo governo Donald Trump de envolvimento com o narcotráfico.

De acordo com a coluna de Lauro Jardim, os autores da representação foram o deputado estadual Guto Zacarias (União-SP) e Renatto Battista, coordenador do MBL. As acusações contra Marcos do Val apontaram que a gravação tem características típicas de material artificial, com voz robotizada, narrativa fantasiosa e afirmações sem base nos fatos.

A representação também ressaltou que a desinformação pode impactar nas relações internacionais ao insinuar fatos inexistentes envolvendo governos estrangeiros.