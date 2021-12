MDB lança Simone Tebet à Presidência

Setores do partido defendem uma aliança em torno do ex-presidente Lula, mas também existem aqueles que enxergam a senadora como uma "vice ideal" edit

247 - O MDB lança nesta quarta-feira (8) a pré-candidatura da senadora Simone Tebet (MS) à Presidência da República. Ela é a única mulher colocada na disputa até o momento, e não possui um percentual significativo de intenção de votos nas pesquisas.

Setores do partido defendem uma aliança em torno do ex-presidente Lula, mas também existem aqueles que a enxergam como uma "vice ideal" para nomes como João Doria, Sergio Moro e Rodrigo Pacheco.

Tebet trabalha para fortalecer sua candidatura e alcançar alguma relevância nas pesquisas. Ela quer fugir da imagem de "vice perfeita" e se firmar como a candidata da terceira via.

Segundo um líder do MDB, que tem bom relacionamento com Lula, “até março, abril, todo mundo pode tentar ser candidato, mas precisa mostrar competitividade quando o processo afunilar”. (Com informações do Estadão).

