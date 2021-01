MDB pressiona Tebet a abandonar candidatura à presidência do Senado

247 - Senadores do MDB e de partidos aliados defendem que a senadora Simone Tebet (MDB-MS) abandone a disputa pela presidência do Senado. Em troca, a legenda pretende pedir a vice-presidência na chapa do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e indicações para as melhores comissões da Casa. A informação foi publicada pelo blog de Andréia Sadi.

De acordo com líder emedebista, a candidatura, até agora, "não decolou" e seria "mais prudente" a senadora desistir pois avalia que sua candidatura "desidratou".

A parlamentar tem dito a aliados que não deixará a disputa e busca apoios para se manter no páreo contra Rodrigo Pacheco.

Pacheco é o candidato do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

