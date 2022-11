MDB quer destaque para Simone Tebet, que pensa no Ministério da Cidadania

Apoie o 247

ICL

247 - O MDB quer um espaço de projeção no novo governo Lula (PT) para a senadora Simone Tebet (MDB-MS), que foi a terceira candidata a presidente mais votada no primeiro turno e que se engajou na campanha do agora presidente eleito no segundo turno.

Segundo o jornal O Globo, Tebet tem citado em conversa com interlocutores o Ministério da Cidadania como o seu preferido.

"Ocupada pelo deputado federal João Roma (PL) durante boa parte do governo Bolsonaro, a pasta da Cidadania é dona de um orçamento bilionário e responsável por gerir importantes programas sociais, como o Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, e o Cadastro Único, que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda", explica a reportagem.

Pessoas próximas a Tebet dizem que ela integrará o governo se tiver um posto de destaque, que lhe dê projeção para os próximos anos, já de olho na disputa à Presidência em 2026.

"Aliados de Lula afirmam que Tebet só não será ministra se não quiser e que terá liberdade para escolher o posto que deseja ocupar", diz o texto.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.