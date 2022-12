MDB tem intensa disputa interna por ministérios no governo Lula

Apoie o 247

ICL

247 - O MDB tem uma intensa disputa interna para garantir quem terá o direito de indicar ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), um nome para ocupar um ministério, informa o Estado de S. Paulo. A senadora Simone Tebet (MDB-MS) é dada como certa. Ela foi a terceira candidata a presidente mais bem votada na eleição e foi peça importante para ajudar a eleger Lula no segundo turno.

Para Lula, a vaga de Tebet já deve contar como uma cadeira ocupada pelo MDB. Portanto, o partido só poderia indicar mais um nome. A legenda, no entanto, entende que a senadora faz parte da 'cota pessoal' do presidente eleito, e quer que suas bancadas na Câmara e no Senado possam indicar um nome cada.

Dentro do MDB, os senadores Eduardo Braga (MDB-AM) e Renan Calheiros (MDB-AL) disputam a prerrogativa de indicar um nome. Braga quer controlar a pasta de Minas e Energia e Renan quer emplacar seu filho, o senador eleito Renan Filho (AL), em algum ministério.

A família Barbalho também quer ter influência. O governador do Pará, Helder Barbalho, e seu pai, o senador Jader, pretendem indicar um afilhado político para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Um nome de confiança da família é o do deputado José Priante (PA). Na última eleição, o Pará conseguiu eleger nove deputados, a maior bancada do MDB na Câmara. Assim, Helder e Jader se fortaleceram.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.