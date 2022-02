Médico ironiza escravidão enquanto mostra jovem negro acorrentado (vídeo)

MAIS UM CASO REVOLTANTE DE RACISMO: Márcio Antônio Souza Junior, um médico conhecido no município de Goiás, no estado de Goiás, gravou um vídeo em que um funcionário negro aparece acorrentado nas mãos, nos pés e com uma argola no pescoço. ATÉ QUANDO VAMOS CONVIVER COM ISSO? pic.twitter.com/oSiq8r4cFP