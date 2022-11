Mendonça defende atos antidemocráticos nas rodovias: “devem ser respeitados desde que sejam pacíficos”

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça defendeu os atos antidemocráticos realizados em rodovias federais por bolsonaristas inconformados com a derrota de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. Segundo o ministro, desde que sejam “pacíficos” os atos devem ser respeitados. As informações são do jornal O Globo.

Mendonça se manteve favorável aos atos golpistas mesmo quando questionado sobre a legitimidade dos protestos diante de reivindicações como intervenção militar e fechamento do STF: “desde que pacíficas e que respeitem direitos fundamentais das outras pessoas, sim”, respondeu o ministro em conversa com jornalistas após um evento sobre responsabilidade social com empresários, em um hotel na Zona Sul do Rio de Janeiro.

