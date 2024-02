Mendonça envia para conciliação pedido de interrupção de acordos de leniência da Lava Jato

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça convocou uma audiência de conciliação para discutir uma ação que busca a suspensão liminar de todos os acordos de leniência celebrados no âmbito da Operação Lava Jato. A audiência para discutir a ação proposta pelo Psol e PCdoB está marcada para o dia 26 de fevereiro, às 10h.

Segundo a coluna do jornalista Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo, os partidos alegam que durante a Operação Lava Jato, órgãos de persecução penal promoveram a "instalação de um Estado de Coisas Inconstitucional" e que os acordos foram firmados sob coação, violando preceitos fundamentais.

“A partir disso, pedem a suspensão das indenizações e multas impostas antes de 6 de agosto de 2020, quando órgãos do poder público firmaram um acordo de cooperação técnica (ACT) que padroniza a instituição de acordos de leniência, com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU) como responsáveis pela condução da negociação e da celebração dos atos”, destaca a reportagem.

Para discutir o assunto, o ministro convocou os partidos autores, a Procuradoria-Geral da República (PGR), CGU e AGU, bem como as empresas que celebraram acordos com essas instituições. O Tribunal de Contas da União (TCU) também foi convidado a participar. O objetivo da audiência, segundo Mendonça, é buscar um consenso entre as partes.

Ainda segundo ele, mesmo que não haja um acordo de conciliação, “a mera tentativa já viabilizará a obtenção de dados e elementos informativos capazes de orientar” uma análise judicial posterior.

Recentemente, o ministro do STF Dias Toffoli suspendeu o pagamento de acordos de leniência da construtora Novonor [antiga Odebrecht] e do grupo J&F que somam cerca de R$ 14,1 bilhões em multas. A PGR recorreu dessas decisões.

