Mensagem escrita nos corredores de prédio choca moradores: "Queremos mais estupro, mais pedofilia e mais Bolsonaro"

Metrópoles - Moradores de um condomínio Águas Claras, no distrito Federa, assustaram-se com uma mensagem escrita na parede do hall de três andares do prédio.: “Queremos mais estupro, mais pedofilia e mais Bolsonaro”.

Segundo a moradora Isabella Lima, o condomínio não tem câmeras de segurança nos corredores dos apartamentos, o que dificulta a identificação do autor da depredação nas paredes.

“Isso é caso pra polícia, vai muito além de ideologia política. É apologia à pedofilia e ao estupro. Simplesmente assustador”, alega a jovem.

