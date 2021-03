Mesmo após comprar mansão de R$ 6 milhões, Flávio Bolsonaro manteve apartamento funcional do Senado

Senador teria recebido as chaves do imóvel de R$ 6 milhões em dezembro e passou a ocupá-lo após o ano novo edit

Revista Fórum - O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) não quis abrir mão do apartamento funcional disponibilizado pelo Congresso mesmo morando em uma mansão de R$ 6 milhões em Brasília.

Segundo reportagem do jornal O Globo, o parlamentar manteve o imóvel do Senado pelo menos até fevereiro, segundo dados divulgados pelo sistema da Casa. A prática não é vedada pelo Congresso, que permite o recebimento do benefício mesmo para parlamentares com imóvel próprio.

