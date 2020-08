Mesmo com insatisfação, Bolsonaro diz que manterá Paulo Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, deve continuar no cargo. Jair Bolsonaro relatou a decisão para aliados e listou “péssima” reação do mercado, debandada da pasta ministerial e projeto eleitoral do governo como motivos para a decisão edit

247 - Apesar do recente recente processo de fritura e insatisfação do Palácio do Planalto com projetos apresentados pelo Ministério da Economia, Jair Bolsonaro relatou a aliados que não pretende demitir Paulo Guedes no momento. A informação é da emissora CNN.

Interlocutores citaram alguns motivos que Jair Bolsonaro considerou para adotar a decisão, entre eles a expectativa de uma “péssima” reação do mercado quanto a saída de um quinto ministro. Bolsonaro também acredita que outras autoridades da economia deixariam seus postos com Guedes. Por fim, Bolsonaro reforçou que Guedes seria diferente dos demais ministros que deixaram o executivo, uma vez que o indicado entrou no projeto eleitoral do governo ainda em 2017, acrescenta a reportagem.

A aliados, Bolsonaro declarou hoje que só espera que Guedes entregue um novo redesenho do programa Renda Brasil nos próximos dias.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.