Mesmo sem caso confirmado, DF decreta situação de emergência devido ao coronavírus

247 - Mesmo sem ter nenhum caso confirmado no estado, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB-DF), decretou situação de emergência para evitar o risco de pandemia do novo coronavírus. A informação é do Portal UOL.

A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal desta sexta e permite compras emergenciais para abastecer estoques de medicamentos.