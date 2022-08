Michelle Bolsonaro chora durante convenção que lançou Damares ao Senado (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Em discurso de apoio à candidatura da ex-ministra Damares Alves, Michelle Bolsonaro chorou e mencionou a Bíblia. A candidatura de Damares ao Senado foi oficializada nesta sexta-feira, 5, em Brasília durante convenção regional do Republicanos.

“A Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmãos e a Damares é essa pessoa na minha vida. Eu a amo muito. Não sei nem como expressar esse amor que Deus colocou no meu coração pela vida dela. E eu sempre digo para a Damares que ela é uma mulher forte, uma mulher aguerrida de fé, uma mulher que não negocia os seus valores e princípios, uma mulher que sempre teve um olhar especial para os mais vulneráveis e que deu voz a eles. Então, Damares, eu só tenho que pedir a Deus que ele te abençoe nesse novo ciclo da sua vida. Dizer que eu estou com você sempre”, afirmou Michelle.

“Estou com você por um Distrito Federal melhor. Dizer que você é uma mulher preciosa. Só não gosta de você quem não é do bem. Porque, quem gosta, os olhos brilham ao falar de você. Você sabe do meu amor por você. E eu sempre digo a ela que a alegria dela é a minha alegria. E a dor dela é a minha dor. Então eu estou aqui por você e para você, minha amiga. Conte com o meu apoio, com o meu respeito, com a minha admiração, porque você é uma mulher que me ensina todos os dias”, continuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Michelle Bolsonaro se emociona ao anunciar a Ministra Damares como candidata para uma vaga no Senado Federal pelo DF. 🇧🇷 pic.twitter.com/sbjPemfakp CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Partido Liberal - BolsonaroPL22/RS (@liberal22_rs) August 5, 2022

Damares havia retirado a sua candidatura em favor da ex-ministra Flávia Arruda (PL), que também será candidata ao Senado. Segundo o jornal O Globo , interlocutores do Republicanos dizem que Michelle atuou ativamente para convencer o presidente a aceitar ter duas candidatas aliadas concorrendo a uma única vaga no DF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.