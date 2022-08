Michelle Bolsonaro leva evangélicos para orar de madrugada dentro do Palácio do Planalto

Com uma Bíblia aberta nas mãos, Michelle apareceu nas imagens conduzindo orações na entrada do Palácio do Planalto, próximo à rampa presidencial edit

Apoie o 247

ICL

247 - Comandado por Michelle Bolsonaro, um grupo de evangélicos entrou na madrugada no Palácio do Planalto para fazer uma vigília de orações. Os religiosos também estiveram no Palácio da Alvorada. A cerimônia foi registrada nas redes sociais da primeira-dama. A reportagem é do jornal O Globo.

Com uma Bíblia aberta nas mãos, Michelle apareceu nas imagens conduzindo orações na entrada do Palácio do Planalto, próximo à rampa presidencial. Em outra imagem, os religiosos cantaram louvores enquanto desciam a rampa que liga o gabinete presidencial ao Salão Nobre por onde o presidente costuma passar em cerimônias oficiais.

A reportagem relata ainda que o grupo de evangélicos também orou no Palácio da Alvorada, segundo vídeos postados pela primeira-dama. Nas imagens, Michelle aparece mais uma vez cantando louvores com os religiosos, com as mãos levantadas para o alto e carregando uma Bíblia nos braços.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.