Michelle Bolsonaro usa cerimônia do 7 de setembro para fazer campanha e atacar a esquerda (vídeo)

Primeira-dama se juntou ao coro de um grupo de apoiadores do atual ocupante do Palácio do Planalto que gritavam que “a nossa bandeira jamais será vermelha”, em referência ao PT edit

247 - A primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) usou a cerimônia cívico-militar do 7 de Setembro, em Brasília, para fazer campanha em prol da reeleição de Jair Bolsonaro (PL) e para atacar a esquerda.

Ao participar do desfile, ela se juntou a um grupo de apoiadores do atual ocupante do Palácio do Planalto que defendiam o governo e gritavam palavras de ordem como “a nossa bandeira jamais será vermelha”, em referência à bandeira do PT e ao comunismo.

Veja o vídeo.

