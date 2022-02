Michelle Bolsonaro visita ONG que recebeu verba milionária do orçamento secreto

O Instituto Léo Moura recebeu, nos últimos dois anos, R$ 41,6 milhões por indicação de aliados do governo. Mais de um terço foi enviado via orçamento secreto edit

247 - A primeira-dama Michelle Bolsonaro visitou nessa quarta-feira (9) o centro esportivo e educacional do Instituto Léo Moura. Nos últimos dois anos, a instituição do ex-jogador do Flamengo recebeu R$ 41,6 milhões por indicação de políticos aliados do governo. Mais de um terço (36,5%) do valor foi enviado via orçamento secreto.

No Instagram, Michelle confirmou a visita. "Nesta quarta-feira, 9 de fevereiro, visitamos o projeto social de esporte e educação do Instituto Léo Moura, no Centro Olímpico Parque da Vaquejada, em Ceilândia, minha cidade amada", disse.

De acordo com reportagem publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo, em 9 de janeiro deste ano, os padrinhos dos pagamentos à ONG foram principalmente o deputado bolsonarista Luiz Lima (PSL-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), ex-presidente do Senado.

A principal ação do instituto é um projeto de escolinhas de futebol chamado Passaporte para Vitória

O deputado Luiz Lima disse que a sua ligação com o projeto é antiga. O parlamentar afirmou que a marca Passaporte Para Vitória foi criada por seu chefe de gabinete e, depois, associada ao Instituto Léo Moura

Alcolumbre disse que as emendas de relator-geral estão previstas nas leis orçamentárias e possuem "total transparência". "O Legislativo e o Judiciário já chegaram a um consenso no aperfeiçoamento da legislação, garantindo maior controle e participação social".

