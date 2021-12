Michelle chora e recita hino após aprovação de Mendonça ao STF (vídeo)

Sentada ao lado de André Mendonça, Michelle Bolsonaro chorou ao ouvir o resultado que garantiu André Mendonça como ministro do STF edit

Guilherme Amado, Edoardo Ghirotto, Metrópoles - Um vídeo obtido pela coluna mostra a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, chorando e rezando ao lado de André Mendonça após o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciar que o ex-AGU havia sido aprovado com 47 votos para ocupar uma vaga no STF.

Reunido com lideranças evangélicas, Mendonça se emocionou ao ouvir o resultado. Muitos dos presentes, incluindo Michelle e o próprio Mendonça, dizem “glória a Deus” após a confirmação de que o ex-AGU ficará até 2047 no STF.

Michelle pula de forma efusiva enquanto recita palavras que, segundo os evangélicos neopentecostais, são uma manifestação do Espírito Santo. Ela abraça Mendonça e os familiares do ex-AGU dizendo “obrigada, Jesus” e “obrigada, meu Deus”. Veja o vídeo abaixo.

