Miguel Reale protocola pedido de impeachment de Bolsonaro com base em conclusões da CPI da Covid

247 - O jurista Miguel Reale Júnior, que participou ativamente do golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff (PT), protocolou na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, 8, um novo pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro (PL). Segundo ele, 18 advogados e médicos subscrevem o documento.

Reale pede o impeachment de Bolsonaro pelo “conjunto da obra” do governo durante a pandemia do novo coronavírus, ressaltando pontos levantados pela CPI da Covid no Senado, segundo reportagem do Uol.

"O presidente nada mais fez do que conspirar contra a própria lei que ele tinha promulgado (Lei nº 13.979, que estabelecia um plano de combate à pandemia). E isso ele fez promovendo aglomerações, com o risco de contaminação", afirmou. Ele ainda ressaltou que Bolsonaro “sabotava” medidas de combate à pandemia e "fazia chacota da dor alheia".

"Era o desprezo à vida, era a afronta à vida e a despreocupação à mortandade que veio, além de demonstrar um 'remédio salvador' que era a cloroquina (medicamento comprovadamente ineficaz contra a covid-19)", disse.

Para ele, Bolsonaro "agiu sempre em conspiração contra a vacina", e "não houve uma imprudência, não houve uma negligência, o que houve foi um caso pensado. Era um caso pensado no sentido de não seguir o que a ciência determinava, mas sim o objetivo único de culpar outros órgãos da administração, como os governos estaduais e municipais, pelos prejuízos à economia”.

Entre os juristas que assinam o documento, estão Sylvia Helena de Figueiredo (ex-juíza do Tribunal Penal Internacional) e Alexandre Lima Wunderlich (professor da PUC-RS), além do médico Miguel Roberto Jorge, ex-presidente da Associação Médica Mundial.

Leia na íntegra o pedido de impeachment:

