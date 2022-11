Militar da ativa atua em acampamento golpista no DF, pede Pix e incita protestos bolsonaristas (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um militar da ativa vem participando de protestos golpistas bolsonaristas contra o resultado das urnas e a favor de uma “intervenção federal”, no Distrito Federal. Francisco Roksinaidy, segundo-sargento da Aeronáutica, gravou vídeo trabalhando em uma cozinha improvisada em frente ao Quartel General do Exército em Brasília. Manifestações político-partidárias por militares são consideradas transgressões, ou seja, são proibidas. As informações são do portal Metrópoles. As informações são do portal Metrópoles.

Francisco fez publicações no Instagram e no TikTok. Nessa última rede, ele soma mais de 23 mil seguidores. O segundo-sargento fez vídeos no protesto do DF em pelo menos quatro dias diferentes. Em um deles, aparece com a camisa da seleção brasileira, de avental, na cozinha, pedindo doações e incitando mais movimentos em quartéis. Na legenda da publicação, a frase: “Venha para o QG você também”.





