Ministério da Saúde afirma de forma incorreta que Covid-19 não é transmitida pelo ar

A transmissão da Covid-19 não necessita de um “contato próximo”, conforme alega o site do Ministério da Saúde edit

247 - O site do Ministério da Saúde traz uma informação errada sobre a transmissão do vírus da Covid-19 pelo ar. Segundo a pasta, na seção de perguntas frequentes da página dedicada ao novo coronavírus, a transmissão não ocorre pelo ar, mas “de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo”.

A transmissão da Covid-19, porém, não necessita de um “contato próximo”. As autoridades científicas internacionais já reconhecem que pode ocorrer uma transmissão aérea pode ocorrer por exposição a gotículas e partículas suspensas no ar por longas distâncias e que persistem no ar por longos períodos.

