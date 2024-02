Ministério das Comunicações barra pedido do PT por concessão de rádio e TV

Apoie o 247

247 - O Ministério das Comunicações, comandado por Juscelino Filho, barrou o pedido de concessão de rádio e TV feito pelo Partido dos Trabalhadores. A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), e o secretário nacional de Comunicação da legenda, deputado Jilmar Tatto (SP), apresentaram a solicitação.

"Sugere-se o indeferimento do pleito apresentado pelo Partido dos Trabalhadores, com fundamento na legislação aplicável aos serviços de radiodifusão", afirmaram os técnicos, de acordo com relatos publicados no jornal O Estado de S.Paulo.

No pedido protocolado no Ministério das Comunicações, em 6 de junho de 2023, o partido afirmou que "a concessão de serviços de telecomunicações de rádio/TV a partidos políticos não encontra óbice legislativo expresso". "Tal concessão pode atender os princípios que regem a comunicação social descritos no artigo 221 da Constituição Federal".

De acordo com o secretário de comunicação da sigla, "é preciso defender e afirmar a democracia, a correta versão dos fatos e o interesse público". A legislação brasileira prevê "um rol de pessoas jurídicas que podem prestar o serviço". Partidos políticos não estão entre elas.

