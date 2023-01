Ministra da Saúde, Nísia Trindade promete revogação de portarias de Bolsonaro “que ofendem a ciência”

Ministra diz assumir a pasta com o sentimento de “urgência”, e defende gestão conjunta com demais ministérios para tirar o país 'do obscurantismo e desvalorização da ciência' edit

247 - A ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse nesta segunda-feira (2) durante seu discurso de posse, que a gestão da pasta “pautada pelo diálogo com a comunidade científica”, deixando para trás “um período de obscurantismo e desvalorização da ciência”. As informações são do Metrópoles.

A ministra agradeceu ao convite feito pelo presidente Lula (PT) e disse que uma das primeiras ações do seu mandato será a “revogação de portarias e notas técnicas que ofendem a ciência, os direitos humanos e os direitos sexuais reprodutivos”.

“Transformaram várias posições do Ministério da Saúde em uma agenda conservadora e negacionista da ciência”, criticou Trindade.

Ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade é a primeira mulher a chefiar a pasta.

"O presidente Lula queria uma mulher no comando do ministério, mas queria alguém comprometido com o SUS e mais, queria alguém com sensibilidade para o sofrimento de nosso povo, com disposição para cuidar desse povo, sobretudo, da população mais pobre”, finalizou.

