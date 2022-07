Ministro Ciro Nogueira passa por cirurgia no Sírio Libanês, em SP

O ministro-chefe da Casa Civil passou por uma cirurgia vesical no hospital Sírio Libanês edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), realizou nesta segunda-feira, 4, uma cirurgia vesical no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Ele deve receber alta médica entre terça, 5, e quarta, 6, segundo reportagem do Uol.

Ao Uol, a deputada federal Iracema Portela contou que Nogueira passa bem, que foi uma cirurgia simples e que ele já está no quarto e se comunicando pelo Whatsapp. "Ele fez hoje a cirurgia com o médico Raul Cutait. Ele já está no quarto. É uma cirurgia simples, ele é duro", disse.

"Faz tempo que ele descobriu a inflamação. Mas, o médico recomendou fazer logo, que durante a campanha ele poderia sentir dores em qualquer lugar e seria arriscado, por isso ele operou logo para não correr risco e fazer a campanha sem qualquer problema, zerado, bem de saúde", continuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE