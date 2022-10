Ministro da Defesa não entrega documentos em encontro com Moraes

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, se reuniu nesta terça-feira, 18, com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, mas não entregou os documentos cobrados pelo tribunal envolvendo a auditoria feita pelas Forças Armadas nas urnas eletrônicas, informou o Uol .

Além do ministro, participaram o general Rodrigo Vergara, assessor do Ministério da Defesa, e o secretário-geral do TSE, José Levi do Amaral Junior.

O Uol aponta que a reunião serviu apenas para discutir o "prosseguimento da fiscalização" dos militares ao sistema eleitoral e a entrega dos documentos cobrados pelo ministro é um outro assunto que será respondido normalmente no prazo de 48 estabelecidos pela Corte, que vale a partir desta quarta-feira, 19.

De acordo com a colunista, as Forças Armadas vão informar ao TSE que os militares não fizeram auditoria durante o primeiro turno das eleições e o general Paulo Sérgio argumentará que o trabalho da Defesa foi apenas avaliar o sistema eletrônico.

“De acordo com integrantes da pasta ouvidos pela coluna, as resoluções do próprio TSE foram respeitadas e não cabe às entidades fiscalizadoras a realização de auditoria. Eles argumentam ainda que não há previsão de emissão de relatórios, mas não descartam que documentos podem ser elaborados se houver necessidade. Isso porque, segundo eles, ‘a fiscalização está em curso ainda’”, informa a coluna.

“Paulo Sérgio deve dizer também que o trabalho dos militares durante o primeiro turno limitou-se a fiscalização do sistemas eletrônicos de votação naquilo que é previsto nas normas baixadas pelo TSE”, continua.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.