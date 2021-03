Ministro da Saúde abandona discurso bolsonarista e diz que Brasil agora é "a pátria de máscaras"

247 – O negacionismo de Jair Bolsonaro e de seus apoiadores foi abandonado pelo próprio governo – o que indica o crescente isolamento do atual ocupante do Palácio do Planalto. Nesta tarde, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lançou um slogan que contradiz tudo o que foi feito por Jair Bolsonaro e seus apoiadores desde o início da pandemia. "Na época da Copa do Mundo, chama de pátria da chuteira. Agora é pátria de máscara", disse ele.

"É um pedido que eu faço, usem a máscara", afirmou. Queiroga disse ainda que "se todos usarem máscara, temos poder de bloquear o vírus tanto quanto a vacinação". Falta agora combinar com seu chefe, que promoveu várias aglomerações sem máscara, nos últimos meses.

