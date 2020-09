Ministro das Comunicações fala em ‘enxugar’ a EBC para conseguir privatizá-la

247 - O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse nesta terça-feira, 29, que o governo quer "enxugar" a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), mas não privatizar agora, como é cogitado. Segundo ele, a empresa é deficitária e não haveria interessados na compra da estatal.

“A EBC, diferente dos Correios, é deficitária. Provavelmente, se a gente abrir um processo de privatização da EBC seria um deserto. É uma empresa que se fosse privada daria mais de R$ 500 milhões de prejuízo”, disse em entrevista ao UOL.

O ‘enxugamento’ da estatal serviria para colocar "a despesa dentro de receita" e, assim, abrir caminho para a privatização. Ele propõe um programa de demissão voluntária (PDV).

O ministro, genro de Silvio Santos, ainda disse que o comando da empresa deve ficar com o ex-diretor do SBT Glen Valente, que é o atual secretário de Publicidade e Promoção na Secretaria de Comunicação.

