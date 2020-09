Ministro de Minas e Energia participa de reunião com Toffoli para que STF não suspenda venda de subsidiárias da Petrobras

O ministro do MME, Bento Albuquerque, participou de reunião com o ministro do STF, Dias Toffoli, e o ministro da AGU, José Levi, para que o STF não suspenda os processos de venda de subsidiárias da Petrobras edit

247 - O Ministério de Minas e Energia (MME), assim como a Advocacia-Geral da União (AGU), está atuando para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) não suspenderem os processos de venda de subsidiárias da Petrobras.

"Estou tendo audiências com os ministros do STF para prestar esclarecimentos sobre o desinvestimento da Petrobras", disse à coluna o ministro do MME, Bento Albuquerque.

Nesta terça-feira, 29, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participaria de uma reunião para tratar o assunto, mas ele não compareceu. Participaram Bento, o ministro do STF, Dias Toffoli, e o ministro da AGU, José Levi.

Três ministros já votaram pela suspensão de processos de venda de refinarias da Petrobras: Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello.

O tema está previsto para ser analisado na sessão de quarta-feira, 30, do STF.