Ministro do STF sonhou com a prisão de Jair Bolsonaro, diz Bela Megale

247 – "Um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) confidenciou a colegas da corte que anda tendo sonhos com o presidente Jair Bolsonaro. No relato feito aos magistrados, contou que, certa noite, sonhou que estava no Palácio do Planalto. O motivo era a prisão do presidente", informa a jornalista Bela Megale, do Globo, em sua coluna .

"O ministro relatou que, no sonho, ele próprio cumpria a medida judicial e pedia a Bolsonaro que mantivesse discrição. No sonho, ao menos, Bolsonaro não reagiu", acrescenta. Bolsonaro já cometeu dezenas de crimes de responsabilidade, é alvo de mais de uma centena de pedidos de impeachment, mas vem sendo blindado pelo presidente da Câmara, Arthur LIra (PP-AL), e pelo procurador-geral Augusto Aras.

