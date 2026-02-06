Ministro do STJ acusado de assediar adolescente é internado em Brasília

247 - O ministro Marco Aurélio Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi internado em um hospital de Brasília após apresentar dores no peito e sintomas cardíacos, segundo informações divulgadas pela CNN Brasil. O magistrado apresentou atestado médico nesta quinta-feira (5) e ficará afastado de suas funções por, pelo menos, dez dias, por recomendação médica.

A informação foi publicada pela CNN Brasil, em reportagem assinada pelo jornalista Leonardo Ribbeiro, que detalha que o ministro deu entrada no hospital DF Star com quadro de palpitações e precordialgia, termo médico usado para descrever dor na região do peito. Diante do quadro, a equipe médica optou pela internação para investigação e controle dos sintomas.

O afastamento ocorre em meio a um momento delicado para o magistrado. Um dia antes da internação, o STJ havia anunciado a abertura de uma sindicância para apurar uma acusação de importunação sexual contra Buzzi, feita por uma jovem de 18 anos. O ministro nega as acusações e afirma que não cometeu qualquer ato impróprio.

De acordo com o relato da denunciante, que é filha de amigos próximos do ministro, o episódio teria ocorrido no mês passado, durante férias em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Segundo a jovem, Buzzi teria tentado agarrá-la durante um banho de mar, enquanto estavam no local acompanhados dos pais dela.

A denúncia foi formalizada por meio de um boletim de ocorrência e passou a ser analisada pela Corregedoria Nacional de Justiça, que avalia possíveis consequências na esfera administrativa. Já a apuração criminal do caso está sob responsabilidade do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que, por ocupar cargo no STJ, Marco Aurélio Buzzi possui foro por prerrogativa de função.

Em nota divulgada à imprensa na quarta-feira (4), o ministro afirmou ter sido surpreendido com a divulgação do caso e rejeitou as acusações. “Fui surpreendido com as insinuações publicadas por um site, que não condizem com a realidade. Repudio veementemente qualquer alegação de que tenha cometido ato impróprio”, declarou.

A defesa da jovem também se manifestou publicamente. O advogado Daniel Bialski afirmou que espera rigor na apuração dos fatos e destacou a preocupação com a proteção da vítima e de seus familiares. “Como advogado da vítima e de sua família, informamos que, neste momento, o mais importante é preservar a integridade deles, diante da gravidade da acusação. Esperamos que a investigação seja conduzida com seriedade e que o caso tenha o desfecho adequado perante as autoridades competentes”, disse.

O STJ informou que a sindicância seguirá seu curso normal, independentemente do afastamento temporário do ministro por motivos de saúde. O estado clínico de Buzzi, até o momento, é considerado estável, e ele permanece internado para a realização de exames e acompanhamento médico.