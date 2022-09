Ministro do TSE determina remoção de vídeos com falas adulteradas de Lula

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino determinou remoção, em 24h, de diversas publicações trazendo vídeo com falas adulteradas de Lula. O compartilhamento começou com o cantor Latino edit

247 - O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Paulo de Tarso Sanseverino determinou a remoção, num prazo de 24 horas, de diversas publicações na internet trazendo um vídeo com falas adulteradas do ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva.

O vídeo, divulgado inicialmente pelo cantor Roberto Souza Rocha, conhecido como Latino, manipulou com cortes a fala de Lula de modo a alterar completamente o sentido de discurso em ato organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), em São Bernardo do Campo/SP, no dia 21 de outubro de 2017. A publicação foi replicada por diversos perfis de usuários não identificados.

“O vídeo foi editado e veiculado a fim de transmitir a ideia de que o candidato Lula teria dito que os apoiadores e filiados presentes no evento seriam ‘vagabundos, bandidos e traficantes', sendo que a fala proferida na ocasião foi exatamente em sentido contrário, como se depreende da transcrição do vídeo original constante do YouTube", afirmaram os advogados da Coligação Brasil da Esperança em representação apresentada ao TSE.

Em seu discurso, Lula afirmou, na verdade: “A primeira coisa que eles têm que saber é que aqui não tem vagabundo, aqui não tem traficante, aqui não tem bandido e muito menos bandida. Aqui têm homens e mulheres, mães e pais que certamente ou ainda estão trabalhando ou já trabalharam e foram mandados embora e que eles não querem confusão.”

O ministro concedeu parcialmente a liminar requerida pela coligação, determinando a remoção de dez publicações com conteúdo adulterado.

A Coligação Brasil da Esperança é representada pelos escritórios Aragão e Ferraro Advogados e Zanin Martins Advogados.

