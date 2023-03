Ministro propõe diálogo entre MST e empresa de celulose ocupada

O ministro do Desenvolvimento Agrário não criticou a ocupação e disse que entrará em contato com o MST "sugerindo a eles que possam negociar" com a empresa Suzano edit

247 - O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse nesta quinta-feira (2), em Brasília (DF), que o governo tentará "resolver pelo diálogo" a situação de áreas da empresa Suzano ocupadas por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), na Bahia. Em entrevista no Palácio do Planalto, Teixeira não criticou a ocupação e afirmou que entrará em contato com o MST "sugerindo a eles [integrantes do movimento] que possam negociar" com a fábrica de celulose.

Integrantes do movimento denunciaram o crescimento das monoculturas. Eles afirmaram que a plantação tem provocado êxodo rural e causado problemas hídricos.

De acordo com o ministro, MST um "pedido da Suzano de desocupação da área". "Temos o propósito de uma reunião com a Suzano e o MST na semana que vem. Este é o encaminhamento que fizemos já no dia de hoje [quinta-feira] em relação a este conflito no sul da Bahia. Conflito que vamos tentar resolver pelo diálogo, pela conversa e reestabelecer uma negociação que, segundo eles, foi interrompida 10 anos atrás", afirmou.

A Suzano disse que gera aproximadamente sete mil empregos diretos, mais de 20 mil postos de trabalho indiretos e beneficia cerca de 37 mil pessoas pelo efeito da renda.

