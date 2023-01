Ministros do Planalto defendem trocas na equipe de segurança presidencial

Ministro da Casa Civil informou que os servidores do Planalto serão treinados para evacuar o prédio em caso de necessidade edit

247 - Após a invasão e depredação do Palácio do Planalto por terroristas bolsonaristas no domingo (8), ministros palacianos querem fazer trocas na equipe da segurança presidencial, responsável pelo Planalto e pelo Palácio da Alvorada.

Informações dão conta de que o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) teria facilitado o acesso dos terroristas ao prédio da Presidência.

"A mudança está sendo feita desde o dia 1º de janeiro e continuará, aqui e nos demais ministérios", disse o titular da Casa Civil, Rui Costa, ao ser questionado sobre as trocas, segundo o Estado de S. Paulo.

Segundo o ministro, treinamentos passarão a ser feitos com servidores para orquestrar evacuações do Planalto em caso de necessidade. “Vamos implementar rotinas de ensaio e testes, do mesmo jeito que numa indústria se faz ensaio contra incêndio, treinamento de evacuação, serão feitas rotinas periódicas de treinamento de pessoal e de garantia da lei e da ordem, da democracia”.

