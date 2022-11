Ministros do STF criticam nota da Defesa que não descarta fraude eleitoral

Apoie o 247

ICL

247 - O relatório do Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas e a interpretação que a pasta deu a ele posteriormente em nota está sendo objeto de críticas e de ironias no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), segundo a coluna Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo .

O documento não comprova fraudes ou irregularidades nas eleições, no entanto a Defesa afirmou que o "acurado trabalho da equipe de técnicos militares" não apontou, mas "também não excluiu a possibilidade de existência de fraude" no sistema eleitoral.

>>> Leia mais: Depois de confirmar que não houve fraude na eleição de Lula, Defesa diz em nova nota que relatório não exclui o risco

Um ministro do STF, segundo Bergamo, disse sobre a nota da Defesa: "vergonha alheia". O comunicado está sendo interpretado por ministros da Corte como uma tentativa de controlar a narrativa sobre o relatório, dando gás a bolsonaristas que têm ido às ruas contra o resultado eleitoral.

Ainda, de acordo com a jornalista, outros magistrados também criticam o papel que os militares desempenharam nas eleições, um deles afirmando que, chamados a fiscalizar as eleições com outras entidades, eles se comportaram como o convidado de um jantar que chega na casa do anfitrião e "vomita no tapete".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.