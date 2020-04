Ministros Paulo Guedes e Rogério Marinho trocam desaforos no Palácio do Planalto

“Só converso com você na frente de outros ministros, porque você é desleal”, disse Paulo Guedes para Rogério Marinho, acrescentando que o ministro do Desenvolvimento Regional “é despreparado” edit

247 - Os ministros de Estado estavam reunidos no Palácio do Planalto nesta sexta-feira (24) antes do pronunciamento de Jair Bolsonaro, quando Paulo Guedes (Economia) entrou em conflito com Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional). A informação é do portal Poder360.

Marinho – Nós precisamos conversar.

Guedes – Eu não converso com você privadamente. Só converso com você na frente de outros ministros, porque você é desleal.

Marinho – Você acha que só você entende de economia.

Guedes – Entendo mais do que você. Você é despreparado.

O ministro Paulo Guedes é um dos poucos restantes com destaque no governo Bolsonaro. Sergio Moro e Mandetta pediram demissã. O general Santos Cruz foi demitido. Onyx Lorenzoni perdeu a Casa Civil e teve seus poderes reduzidos agora na pasta da Cidadania.

