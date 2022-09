Monge Sato declara apoio a Lula: temos que encerrar período de destrutividade, violência e ganância no Brasil

Líder budista relembrou os tempos de ditadura no Brasil, quando foi preso e torturado. “Por ditadura nunca mais peço um voto necessário com Lula e Alckmin nessas eleições” edit

247 - Regente por 26 anos do Templo Shin Budista de Brasília, Monge Sato publicou um vídeo em suas redes sociais nesta terça-feira (27) declarando seu apoio à chapa Lula-Alckmin e ressaltando a importância de se votar no próximo domingo, 2 de outubro.

Sato, que representou o budismo no lançamento da candidatura do PT, relembrou os tempos da ditadura no Brasil, quando foi preso e torturado.

"Por ditadura nunca mais peço um voto necessário com Lula e Alckmin nessas eleições. Podemos encerrar um período de destrutividade, insensibilidade, violência e ganância no Brasil já no próximo domingo", declarou.

Monge Sato relembra os anos de chumbo no Brasil e a necessidade de encerrar um período destrutivo vivido no país nos últimos anos sob a presidência de Bolsonaro. "A chapa (Lula-Alckmin) representa o caminho do meio nessas eleições ", afirmou ainda.

"Fui perseguido por duas ditaduras, a chilena e a brasileira. Por pouco não fui fuzilado por um pelotão de fuzilamento de Augusto Pinochet, e no Brasil fui preso e torturado pela ditadura", relembrou o Monge em sua mensagem.

"O senso de justiça que há em mim saúda o senso de justiça que há em você Lula", disse. Assista ao vídeo:

