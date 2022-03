Morador de rua é denunciado na polícia por casal após falas 'ofensivas' em entrevista

Apoie o 247

ICL

247 - Após a veiculação da primeira entrevista de Givaldo Alves, 48, o homem em situação de rua flagrado tendo relações com uma mulher por seu marido, a família da mulher repudiou suas falas à imprensa. A reportagem é do portal Yahoo.

A entrevista de Givaldo foi realizada na última quinta-feira (24). Em suas declarações para a Band TV, ele deu detalhes sobre o caso, que aconteceu em Planaltina (DF). O homem em situação de rua fez descrições explícitas da relação, antes de ser flagrado pelo personal trainer Eduardo Alves, que o espancou.

Os advogados do casal enviaram uma nota afirmando que as falas foram “desrespeitosas e ofensivas” e revelando que fizeram uma denúncia na Polícia Civil por ataque "à reputação e honra dessa vítima frente à sociedade".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As advogadas Auricélia Vieira e Claudia Pignata, que representam a família do personal, disseram que a mulher segue internada em um hospital psiquiátrico da rede pública, onde recebe "tratamento médico intenso com objetivo de restabelecimento da sua saúde física e mental".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE