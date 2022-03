Morador de rua espancado por personal fala pela 1ª vez sobre o caso e se declara eleitor do Bolsonaro (vídeo)

Givaldo Alves, 48 anos, contou que a relação sexual com a mulher do educador físico foi consensual e negou saber que ela era casada edit

Metrópoles - As cenas em Planaltina DF) envolvendo um casal e um morador de rua que ganharam repercussão nacional, até o momento, contavam apenas com a versão do personal trainer Eduardo Alves, que espancou o sem-teto flagrado mantendo relações sexuais com sua esposa.

O educador físico alegou que a companheira estava em surto psicótico e, por essa razão, teria sido vítima de um estupro.

Quatorze dias após o episódio que surpreendeu o Brasil e inundou as redes sociais com as opiniões mais diversas, o Metrópoles encontrou o sem-teto que, em entrevista exclusiva, narrou o que teria acontecido na noite do último dia 9 de março. As imagens em que ele aparece apanhando foram gravadas por câmeras de segurança de uma casa.

Ele ainda se diz preocupado com o conflito internacional na Ucrânia e revelou que votou no Bolsonaro.





Veja o vídeo da entrevista e fotos do morador de rua :

